Wear OS krijgt widgets voor snelle toegang tot info

Google voegt Tiles toe aan Wear OS, het voormalige Android Wear. Dt zijn widgets rechts van het homescreen met daarin data over gezette stappen, een weerbericht, een timer en een hartslagmeter. Nu zit op die plek alleen data van Google Fit.

De grotere versie is een animated gif

De Tiles komen met een update op Wear OS-horloges, zegt Google. Dat gebeurt komende maand. Het is onbekend of alle functies in Tiles op alle horloges en in alle landen beschikbaar zullen zijn, want de zoekgigant zegt alleen dat het kan verschillen per model smartwatch. Het lijkt erop dat alle smartwatches die nu de nieuwste versie van Wear OS draaien de update zullen krijgen.

Gebruikers kunnen Tiles toevoegen, verwijderen of de volgorde bepalen in de Wear-app op hun smartphone of op het horloge zelf. Vervolgens zijn de widgets beschikbaar met een veeg naar links over het homescreen, de plek waar nu data van Google Fit staat. De data van Fit is een van de Tiles.

De timing van de aankondiging valt op, want Google houdt volgende week de eigen ontwikkelaarsconferentie I/O, waarop het altijd veel aankondigingen doet over eigen software en platformen.