Google neemt wearabletechnologie en deel r&d-team van Fossil over

Google betaalt Fossil Group 40 miljoen dollar om intellectueel eigendom op smartwatchtechnologie in handen te krijgen. Ook gaat een deel van het r&d-team van Fossil bij Google werken.

Niet duidelijk is om welke technieken het gaat. Wel meldt de strategisch topman van Fossil Group, Greg McKelvey bij de bekendmaking, dat zijn bedrijf 'technologie gemaakt heeft dat de potentie heeft om ons bestaande platform van smartwatches te verbeteren'. Op haar beurt meldt Stacey Burr van het Wear OS-team van Google dat 'wearables, gemaakt voor gezondheid, simpliciteit, personalisatie en hulp, de mogelijkheid hebben om levens te verbeteren door gebruikers snel de informatie en inzichten te bieden die ze nodig hebben.'

Evenmin is bekend hoeveel medewerkers van het onderzoeks- en ontwikkelteam van Fossil overgaan naar Google. In totaal telt dat team tweehonderd medewerkers. Fossil is een Amerikaanse onderneming die in 1984 is opgericht en met name verdient aan horloges. In het derde kwartaal van vorig jaar maakte het bedrijf een omzet van 609 miljoen dollar en een winst van 9,8 miljoen dollar.

De overname doet denken aan die van HTC-personeel. Google gebruikte die kennis en personen voor de ontwikkeling van zijn eigen Pixel-smartphones. Of de huidige overname betekent dat Google aan een eigen smartwatch werkt is niet duidelijk. Er gaan al wel langer geruchten over de komst van een eigen smartwatch van Google. Het bedrijf ontkende vorig jaar dat zo'n wearable er dat jaar zou komen.