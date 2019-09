'Google wilde in 2016 Pixel-horloges uitbrengen'

Google had de LG Watch Style en Watch Sport als Google Pixel-horloges willen uitbrengen. Dat stelt Business Insider in een artikel dat terugkijkt op het annuleren van het project in 2016. De twee smartwatches kwamen onder het LG-merk in 2017 alsnog uit.

Google en LG waren klaar voor de aankondiging van de horloges tijdens het Made By Google-evenement waar de zoekgigant zijn Pixel-telefoons liet zien, schrijft Business Insider in een artikel dat ook te lezen is via Outline. Rick Osterloh, die bij Google de Pixel-divisie sinds de zomer van 2016 leidde, annuleerde de release omdat hij vond dat de smartwatches niet goed samenwerkten met de Pixel-telefoons en daardoor het merk Pixel omlaag zouden halen.

Omdat de ontwikkeling van de hardware en software al zover was, kondigde Google enkele maanden later Android Wear 2.0 aan tegelijk met de aankondiging van LG van de horloges. Het kwam niet eerder naar buiten dat beide klokjes onder Googles eigen naam hadden moeten uitkomen.

Het artikel stelt ook dat de community van ontwikkelaars voor Wear OS, de huidige naam van Android Wear, zo goed als stilgevallen is. Ontwikkelaars waren actief op Google+, maar na het stoppen van dat sociale netwerk kwam er geen alternatief.

Andere fabrikanten als Huawei, Samsung en Motorola zagen niet genoeg vraag naar horloges met Android Wear en brachten veel minder of geen modellen meer uit. Wear OS heeft nu een marktaandeel van 6 procent, tegenover 15 procent van Samsung Tizen en 37 procent van Apples watchOS.