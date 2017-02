Door Arnoud Wokke, woensdag 8 februari 2017 18:45, 21 reacties • Feedback

LG heeft de Watch Style en Watch Sport met Android Wear 2.0 gepresenteerd. De horloges komen deze week beschikbaar in de Verenigde Staten en zullen later deze maand uitkomen in Europa. De horloges zullen voorlopig niet uitkomen in Nederland.

Het gaat om de eerste horloges met Android Wear 2.0 en LG zegt de wearables samen met Google te hebben ontwikkeld. Het zijn de eerste Android Wear-modellen met input via een digitale kroon, zoals de Apple Watch al sinds het begin heeft. De functie van de kroon is ook dezelfde, namelijk voor het scrollen door lijsten en in- en uitzoomen op kaarten en afbeeldingen.

De Watch Sport is de duurste van de twee. Hij is groter en dikker en heeft een groter oledscherm. Bovendien beschikt hij onder meer over gps, 4g en nfc, waar de kleinere Watch Style dat niet heeft. De Sport heeft naast de kroon twee configureerbare knoppen.

Android Wear 2.0 heeft een gewijzigde interface, met onder meer een Play Store op het horloge zelf om apps te installeren en tekstinvoer via een klein qwerty-toetsenbord. Daarnaast bieden de smartwatches integratie met Google Assistent, de digitale assistent van de zoekgigant die onder meer in de Pixel-smartphones en speaker Google Home zit.

De horloges verschijnen vrijdag in de Verenigde Staten. De Watch Sport kost daar 349 dollar, terwijl de Style 249 dollar moet kosten. LG brengt de horloges voorlopig niet uit in Nederland, zo laat de fabrikant weten aan Tweakers.