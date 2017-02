Door Arnoud Wokke, woensdag 8 februari 2017 18:01, 10 reacties • Feedback

De Zuid-Koreaanse provider SK Telecom heeft '5g' aan de praat gekregen met een snelheid van 3,6Gbit/s in een snel rijdende auto. Het gaat om een techniek die vermoedelijk in de 5g-standaard gaat komen en die werkt op 28GHz.

De provider werkte samen met netwerkapparatuurmaker Ericsson en autofabrikant BMW om 'mmWave' te testen in de 28GHz-band, waarbij een auto met 170 kilometer per uur over een testparcours reed, meldt SK Telecom. Het laten werken van de techniek in een bewegend object is essentieel voor een mobiel netwerk.

De test valt op, omdat mmWave werkt met beam tracking, waarbij de zender de locatie van de ontvanger bijhoudt en de golven alleen daarheen stuurt. Zendmasten van nu gebruikte mobiele netwerken gebruiken dat niet en sturen hun signaal zonder vooraf apparaten te herkennen de lucht door. Het bijhouden van de locatie van de auto gebeurt met beeldherkenning. Daardoor behaalden de bedrijven een pieksnelheid van 3,6Gbit/s.

Veel providers en netwerkbedrijven zijn aan het testen met 5g. De standaard, die dit jaar zal worden vastgelegd, zal vermoedelijk bestaan uit een lappendeken van technieken. Naast geavanceerde varianten van het huidige 4g op lage frequenties komen er waarschijnlijk ook technieken die werken op 28GHz of zelfs hoger dan dat.

Beam tracking zichtbaar gemaakt met een Oculus Rift