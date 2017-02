Door Joris Jansen, dinsdag 28 februari 2017 13:59, 11 reacties • Feedback

De gemeente Amsterdam wil tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 2020 in de Amsterdam Arena tests uitvoeren met het nog te ontwikkelen mobiele 5g-netwerk. De inzet van 5g is specifiek bedoeld voor het doorgeven van hoogwaardige videobeelden.

Dinsdag zal Ger Baron, de chief technology officer van de Gemeente Amsterdam, de plannen nader uiteenzetten tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. De gemeente wil dat de Amsterdam Arena tijdens het voetbaltoernooi een hoofdrol gaat spelen bij de verdere ontwikkeling van mobiel dataverkeer. Samen met andere gaststeden van Euro2020 wil Amsterdam het nieuwe, nog te ontwikkelen 5g-netwerk introduceren. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Naast het gebruik van het 5g-netwerk voor het delen van hoogwaardige videobeelden wil de stad de technologie gebruiken voor projecten rond de openbare orde en transport. Volgens de initiatiefnemers biedt het voetbaltoernooi een uitstekende mogelijkheid voor een pan-Europese proef met 5g. Amsterdam is een van de dertien Europese steden waar het Europese voetbalkampioenschap zal plaatsvinden. Het is nog onduidelijk hoe 5g zich zal ontwikkelen en hoe Amsterdam de technologie precies wil gaan inzetten. De Amsterdam Arena was onbereikbaar voor commentaar.

Deze plannen van Amsterdam lijken aan te sluiten bij het beleidsstreven van de Europese Commissie om 5g in Europa in 2020 beschikbaar te maken. Eerder heeft de Commissie samen met het Europees Parlement en de Raad een akkoord bereikt over het aanduiden van de 700MHz-frequentieband voor mobiel breedband. Het idee is om deze 700MHz-frequentieband, met frequenties tussen 694 en 790MHz, in te zetten voor mobiel breedband in plaats van voor de huidige toepassingen. Die bestaan onder meer uit het gebruik voor digitale televisie en draadloze microfoons.