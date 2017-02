Door Arnoud Wokke, woensdag 22 februari 2017 17:58, 8 reacties • Feedback

De Amerikaanse provider Verizon Wireless gaat in elf steden dit jaar '5g' testen. Het gaat om testen met het aanbieden van vast internet die moet concurreren met glasvezel. Dat werkt via de 28GHz-band, een frequentieband die niet in gebruik is voor 4g.

De test begint dit jaar en daarmee wil Verizon uitzoeken of het haalbaar is om van de draadloze techniek die vermoedelijk onderdeel wordt van 5g een volwaardig alternatief voor glasvezel te maken, aldus de provider. Het gaat om enkele honderden masten die het signaal verspreiden naar enkele duizenden klanten van de aanbieder.

Uit het eerder gepubliceerde testplan blijkt dat het gaat om testen in de 28GHz-band. Omdat het gaat om een hoge frequentie gaat het signaal slecht door muren heen en kan Verizon geen groot gebied dekken. Verizon probeert dat deels op te vangen door gebruik te maken van beamtracking, een methode om een signaal op hogere sterkte naar een apparaat te sturen door het apparaat eerst te lokaliseren en vervolgens pas de verbinding op te zetten.

Het voordeel van het gebruik van een hoge frequentie is dat het makkelijker is om daarmee hogere snelheden te halen. In promotiemateriaal van Verizon staan snelheden genoemd van rond 3,6Gbit/s, snelheden die nu ook bij vast internet ongebruikelijk hoog zijn. Verizon maakt nog wel gebruik van modulatie met maximaal 64qam, terwijl sommige providers met 4g al over aan het gaan zijn naar 256qam, wat hogere snelheden mogelijk maakt.

Verizon is niet de enige die test met 5g. Veel providers en netwerkleveranciers zijn ermee bezig. Het is de bedoeling dat het in Nederland gaat gebeuren in Noord-Groningen. Bedrijven uit de telecomindustrie komen dit voorjaar samen om te bepalen welke technieken en standaarden opgenomen gaan worden in 5g.