De grootste mobiele provider van de Verenigde Staten, Verizon Wireless, is na bijna zes jaar opnieuw begonnen met het aanbieden van onbeperkt mobiel internet. Ontwikkelingen in de Amerikaanse telecomsector slaan vaak later over naar de Benelux.

In 2011 stopte Verizon Wireless met het aanbieden van onbeperkt mobiel internet, maar vanaf maandag zijn er weer abonnementen met onbeperkt mobiel internet verkrijgbaar, schrijft de provider. Verizon rekent 80 dollar voor onbeperkt mobiel internet bij een enkel apparaat en bij grotere abonnementen voor meer mensen tegelijkertijd gaat het om 45 dollar per apparaat.

Daarmee volgt de marktleider uitdagers als T-Mobile, die in de Verenigde Staten al langer weer onbeperkt mobiel internet aanbood. Ook andere concurrenten als AT&T en Sprint hadden weer opties geïntroduceerd voor onbeperkt mobiel internet. De voormalige monopolist claimt dat zijn netwerk er nu klaar voor is om het dataverkeer van klanten bij onbeperkte abonnementen aan te kunnen.

Verizon hanteert net als andere providers een zachte limiet, waarboven andere klanten voorrang krijgen op het netwerk. Dat gebeurt bij Verizon op 22GB per maand. Het gebruik van tethering limiteert de provider op 10GB per maand.

Inmiddels biedt in Nederland T-Mobile een abonnement met onbeperkt mobiel internet aan voor 35 euro per maand. Dat gebeurt sinds vorige maand. De concurrentie heeft daarop nog niet gereageerd. Omdat providers nu makkelijker frequenties die ze in gebruik hebben voor 2g of 3g kunnen omzetten naar 4g, kunnen ze makkelijker grote hoeveelheden dataverkeer verwerken dan voorheen. Onbeperkt mobiel internet verdween rond 2011 toen massa's mensen smartphones met mobiel internet gingen gebruiken, waardoor de toenmalige 3g-netwerken volgens providers de druk maar nauwelijks aankonden.