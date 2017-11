Amerikaanse tak T-Mobile en concurrent Sprint gaan definitief niet fuseren

De fusie tussen de Amerikaanse tak van T-Mobile en concurrent Sprint gaat definitief niet door. De twee bedrijven maakten op zaterdag gezamenlijk bekend dat ze niet tot overeenstemming konden komen wat betreft de details van de samenvoeging.

De fusie tussen de twee had ze volgens Reuters meer dan 130 miljoen abonnees in totaal gegeven. Met dit aantal zouden ze de kracht hebben om het op te nemen tegen de twee grootste spelers op de Amerikaanse telecommarkt: Verizon en AT&T. Die twee bedrijven hadden in het vorige kwartaal respectievelijk meer dan 140 miljoen en 130 miljoen abonnees. Het feit dat de bedrijven gezamenlijk de bekendmaking doen, geeft in de ogen van Reuters wel aan dat de twee open staan voor toekomstige samenwerkingen of zelfs een terugkeer naar de onderhandeltafel.

Volgens eerdere geruchten zou de overeenkomst erop neerkomen dat het moederbedrijf van T-Mobile, Deutsche Telekom, het merendeel van de aandelen krijgen. Niet alleen omdat T-Mobile in de VS meer abonnees heeft dan Sprint, maar ook omdat Sprint een schuld van 38 miljard dollar open heeft staan. Mogelijk dat de onderhandelingen hierop stuk gelopen zijn. De telco's treden zelf niet in detail. Enigszins opvallend is dat Sprint enkele jaren geleden volgens geruchten nog overwoog om in de VS T-Mobile over te nemen.

Ook al waren de twee tot een overeenkomst gekomen, dan nog was het de vraag of de FTC, de Amerikaanse mededingingsautoriteit, groen licht had gegeven voor de deal. Omdat het gaat om een samenvoeging van de Amerikaanse tak van T-Mobile, zou het geen rechtstreekse gevolgen hebben voor klanten van de provider in Nederland.