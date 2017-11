Microsoft stopt methode voor gratis upgrade naar Windows 10 in 2018

Tot en met juli 2016 konden gebruikers gratis van Windows 7 of 8.1 naar Windows 10 overstappen. Voor gebruikers die zeggen gebruikt te maken van de toegankelijkheidsopties van het OS, bleef dit aanbod echter staan. Microsoft maakte onlangs kenbaar dat ook daar op 31 december 2017 een einde aan komt.

Nu nog kunnen gebruikers naar een webpagina van de ontwikkelaar navigeren, daar aangeven dat ze gebruikmaken van 'ondersteunende technologieën', waarna ze direct een .exe-bestand kunnen downloaden waarmee de upgrade in gang gezet wordt. Het zou van een gebruiker niet eens echt onoprecht zijn om te verklaren dat ze van deze opties gebruikmaken. Zo geeft Microsoft zelf sneltoetsen als voorbeeld van de toegankelijkheidsopties.

Op de webpagina stond voorheen dat Microsoft nog aan ging geven hoe lang dit verlengde aanbod precies zou blijven staan. Dat heeft het bedrijf nu ook gedaan op die pagina, hoewel op de Nederlandse pagina die wijziging nog doorgevoerd moet worden.

Microsoft maakte de upgrade naar Windows 10 een tijd lang gratis, maar tegenwoordig kost een licentie van de Home-editie 145 euro en voor Pro moeten klanten 259 euro neerleggen. Het meervoud aan gratis upgrademogelijkheden geeft aan dat Microsoft graag zo veel mogelijk van zijn gebruikers op Windows 10 heeft. Toch lijkt die missie niet helemaal volgens plan te gaan; de doelstelling van 1 miljard Windows 10-apparaten in 2018 heeft het Redmondse bedrijf vorig jaar laten vallen. Het marktaandeel van Windows 10 ligt volgens NetMarketShare momenteel op 29,26 procent. Ter vergelijking zit Windows 7 nog op 46,63 procent.

Niet bekend is of de methode om via de Media Creation Tool te upgraden ook stopt vanaf 31 december 2017.