Google Opinion Rewards is nu ook in België beschikbaar

Google Opinion Rewards is sinds deze maand ook beschikbaar in België. Met de applicatie kunnen gebruikers enquêtes invullen voor Google, waarvoor ze beloond worden met kleine bedragen aan Play Store-krediet, voor bijvoorbeeld betaalde apps, boeken of muziek.

In Nederland is de app al veel langer beschikbaar. De enquêtes in Google Opinion Rewards zijn veelal kort en gebaseerd op locaties die de gebruiker bezoekt, soortgelijk aan hoe Google Maps kan vragen om bepaalde informatie over bezochte locaties. Soms zijn de vragenlijsten echter gebaseerd op marktonderzoek van commerciële bedrijven. Met de vragenlijsten, die vaak ongeveer een minuut in beslag nemen, kunnen gebruikers maximaal 75 eurocent aan tegoed ontvangen.

De opbrengst kan per gebruiker wel wisselen. Sommige gebruikers weten tegen de 100 euro aan krediet op te bouwen terwijl anderen niet verder komen dan twee euro. Mogelijk draagt wonen in een dichtbevolkt gebied bij aan de hoeveelheid vragenlijsten. Gebruikers spreken echter ook over technische problemen die ervoor lijken te zorgen dat ze ineens geen vragenlijsten meer ontvangen.