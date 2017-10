OnePlus reageert op ophef over dataverzameling door OxygenOS

OnePlus heeft een reactie gegeven op een blogpost waarin een ontwikkelaar stelt dat OgygenOS veel data verzamelt en naar de fabrikant stuurt. OnePlus geeft aan dat een deel van de dataverzameling kan worden uitgezet.

De blogpost in kwestie, geschreven door ontwikkelaar Christopher Moore, was al eerder gepubliceerd en ontving deze week veel aandacht. In zijn blog stelde Moore dat OxygenOS veel gebruikersgegevens verzamelt. OnePlus heeft een reactie gegeven, die onder meer is gepubliceerd door XDA Developers. Daarin schrijft de fabrikant: "We sturen analytische gegevens in twee stromen via https naar Amazon-servers. Bij de eerste stroom gaat het om gebruiksgegevens, die ons in staat stellen om onze software aan het gedrag van gebruikers aan te passen. De tweede stroom is apparaatinformatie, die we gebruiken voor aftersales-ondersteuning."

Het bedrijf legt uit dat de verzameling van gebruiksgegevens uit te zetten is door via het instellingenmenu naar 'geavanceerd' te navigeren en vervolgens 'deelnemen aan programma voor betere gebruikerservaring' uit te schakelen. Een mogelijkheid om de tweede gegevensstroom, bestaande uit apparaatinformatie, uit te schakelen, geeft OnePlus niet.

Naar aanleiding van de blogpost van Moore kwamen gebruikers zelf ook met oplossingen, zo zou het zonder roottoegang mogelijk zijn om de verzameling uit te zetten via adb. Het is onduidelijk wat dit voor gevolgen voor het gebruik van OnePlus-toestellen heeft.

Moore analyseerde de gegevens die OnePlus verzamelt en kwam tot de conclusie dat het gaat om imei, imsi, het telefoonnummer, mac-adressen, ssid's van draadloze netwerken, serienummer, het tijdstip waarop een app wordt geopend en gesloten, activiteiten binnen apps en wanneer het scherm aan en uit gaat. Het is niet duidelijk welke gegevens precies binnen de twee verschillende datastromen worden verzameld.

Gebruikers reageerden kritisch naar aanleiding van de bevindingen, bijvoorbeeld op Reddit en op het OnePlus-forum. De dataverzameling was vorig jaar ook al gebruikers opgevallen.