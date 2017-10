Symantec geeft overheden geen inzage in broncode meer

Symantec geeft overheden geen inzage meer in de broncode van zijn software. Dat zegt Greg Clark, de ceo van het bedrijf. Volgens hem vormt het geven van inzage een te groot risico voor de veiligheid van de software.

Clark doet de uitspraken in een interview met Reuters. Datzelfde persbureau maakte in juni bekend dat verschillende bedrijven, waaronder IBM, Cisco en SAP overheden op verzoek inzage geven in hun broncode. Destijds werd Symantec ook genoemd, maar het bedrijf zou daarmee gestopt zijn. Dat bevestigt de ceo nu voor het eerst officieel.

Overheden willen de broncode van software inzien om uit te kunnen sluiten dat er backdoors aanwezig zijn. Volgens Reuters vraagt Rusland aan alle Westerse techbedrijven die beveiligingsproducten zoals firewalls en antivirussoftware maken om inzage in de broncode, voordat de producten in het land verkocht mogen worden.

Symantec zegt dat het veiligheidsrisico dat inzage in de broncode met zich meebrengt niet opweegt tegen eventuele gemiste inkomsten. Clark geeft toe dat het marktaandeel van Symantec in Rusland relatief klein is en dat dit beslissing eenvoudiger maakte dan voor concurrenten.

Vorige week bracht Reuters naar buiten dat HP Enterprise een Russisch bedrijf dat handelde in opdracht van de overheid inzage heeft gegeven in de broncode van ArcSight. Diverse grote bedrijven, banken en overheidsinstanties gebruiken ArcSight, waaronder het Pentagon. HPE stelt dat alleen onder toezicht inzage is gegeven, op een locatie buiten Rusland.