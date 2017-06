'IBM, Cisco en SAP geven Russische overheid inzage in broncode software'

IBM, Cisco en SAP zouden de Russische overheid toegang hebben gegeven tot de vertrouwelijke broncode van hun software, zo meldt persbureau Reuters. De Russische overheid vroeg dat ook van Symantec, maar het bedrijf weigerde.

De Russische overheid controleert de software op backdoors van andere overheden in zogenoemde 'clean rooms', laboratoria waar de controleurs de software niet kunnen kopiëren of wijzigen, meldt Reuters. Dat moet voorkomen dat de Russische overheid later voordeel kan hebben van de inzage in de broncode. De Russische overheid vraagt die inzage als voorwaarde om de software te kunnen verkopen op de Russische markt.

Symantec weigerde de inzage, omdat het gebruikte laboratorium zakelijke relaties onderhoudt met het Russische leger en daardoor niet onafhankelijk zou kunnen opereren. Symantec is bovendien bang dat de controleurs tijdens de audit kwetsbaarheden vinden en die niet melden, maar gebruiken bij cyberaanvallen.

IBM, Sap en Cisco zouden wel toegeven, omdat de Russische markt groot is en daardoor veel omzet kan opleveren, claimt Reuters. De bedrijven hebben dat niet bevestigd. De Chinese overheid zou bij veel bedrijven om dezelfde soort inzage vragen. Het is niet voor het eerst dat de mogelijke Russische inzage in de broncode van gesloten software in het nieuws komt. Zo wilde Rusland eerder toegang tot de broncode van onder meer Apple-software en Microsoft Office.

Rusland gaat bovendien in toenemende mate over op alternatieven voor Amerikaanse software. Zo stopt het met Android ten faveure van het Finse Sailfish OS en dumpt de overheid Outlook voor een Russische mailclient.

Echelon-complex in Moskou, waar inzage plaatsvindt