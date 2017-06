Telenet belooft vast internet met 1Gbit/s in 2019

De Belgische provider Telenet belooft dat het vanaf 2019 de mogelijkheid zal aanbieden om te internetten met 1Gbit/s. Daarvoor is het nu bezig om in tweehonderd gemeenten de apparatuur te moderniseren, zodat over twee jaar het netwerk klaar is voor de nieuwe snelheden.

Telenet zegt halverwege te zijn met de werkzaamheden die nodig zijn voor het aanbieden van de hogere snelheden. De internetverbindingen zullen blijven lopen over coax. Daardoor is het volgens de provider niet nodig om straten in Vlaanderen open te halen. Coaxverbindingen liggen overal al, terwijl de provider glasvezel zou moeten aanleggen.

De kabelaar kijkt wel of het bij nieuwbouwprojecten glasvezel zou moeten aanleggen tot aan het huis. Dat is bij nieuwbouw makkelijker, omdat straten dan toch al open liggen. Volgens de provider is er geen verschil in abonnementen tussen huishoudens met coax en glasvezel.

Telenet steekt in totaal een half miljard euro in de upgrade van zijn vaste netwerk. Een aanvullende 250 miljoen euro gaat naar het mobiele netwerk van Base, dat daarmee klaar moet zijn voor de komst van netwerktechnieken als sneller 4g en in de toekomst 5g.