'Telenet gaat voor 15 euro per maand snelheid van 200Mbit/s-abo's verdubbelen'

De Belgische provider Telenet zou van plan zijn om onder de noemer SpeedBoost klanten de mogelijkheid te geven om de snelheid van hun 200/20Mbit/s-internetabonnement te verdubbelen. Dat zou 15 euro per maand kosten.

De Whoppa-, Wigo- en Internet Fiber 200-abonnementen zouden de snelheidsverhoging naar 400Mbit/s download en 40Mbit/s upload kunnen krijgen, een verdubbeling van de downloadsnelheid van 200Mbit/s en uploadsnelheid van 20Mbit/s.

De informatie over SpeedBoost werd online gezet door Astel, een website die aanbieders vergelijkt. De verdubbeling zou beschikbaar zijn in heel Vlaanderen en zeven deelgemeenten van Brussel. Klanten hebben een nieuw eurodocsis 3.0-modem nodig om van de snelheidsverhoging te kunnen profiteren.

In de broncode van de pagina op de Telenet-website waar klanten een abonnement kunnen kiezen, staan meerdere verwijzingen naar 'SpeedBoost 400'. Ook wordt een 'SpeedBoost 500 Business' genoemd in de broncode. Telenet heeft zelf nog geen nieuws naar buiten gebracht over het aanbod. Tegenover de Belgische website TechPulse wil de provider het nieuws nog niet bevestigen.