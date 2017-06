Telenet verhoogt datalimiet voor gezinsabo met tv, internet en mobiele data

Telenet verhoogt de datalimieten van zijn Wigo-abonnementen voor gezinnen met tv, internet, telefonie en mobiele data. Bovendien gaan de meerkosten voor gebruik buiten de bundel eruit en kunnen gezinnen data gaan gebruiken uit een grote 'pot', in plaats van een verdeling per GB.

In de bijbehorende app kunnen gezinshoofden vermelden wanneer en voor wie zij meldingen van hoog dataverbruik willen ontvangen. Als dat zo is, kan het gezinshoofd de dataverbinding van een gezinslid stopzetten. Het buiten de bundel gaan is nu onmogelijk. Telenet vermeldt niet wat er dan gebeurt, maar vermoedelijk stopt de dataverbinding voor iedereen.

De databundels gaan omhoog van 2GB naar 3GB, 5GB naar 10GB en 10GB naar 15GB. De nieuwe databundels gelden voor nieuwe klanten en bestaande klanten krijgen een uitnodiging om over te stappen naar de nieuwe versies. Er zijn in totaal 188.600 klanten met Wigo.

Behalve Wigo past Telenet ook Basic Internet aan. De downloadsnelheid gaat omhoog van 30 naar 50Mbit/s, terwijl de upload stijgt van 3 naar 5Mbit/s. De datalimiet blijft gelijk op 150GB. Maandag komen er ook nieuwe mobiele abonnementen, die alleen te verkrijgen zijn voor klanten van vast internet bij Telenet. King kost 15 euro per maand en biedt 150 belminuten, onbeperkt sms'en en 1,5GB data. Kong is 25 euro per maand voor 500 belminuten, onbeperkt sms'en en 4GB aan data.