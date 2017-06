Nieuwe eigenaar wil Afuture eind volgende week weer openen

De nieuwe Afuture-eigenaar Beat-it.nl wil de webwinkel eind volgende week weer openen. De webshop ging enkele maanden geleden failliet en Beat-it.nl heeft de software en de naam van de webwinkel uit de failliete boedel opgekocht.

Het voormalige personeel van Afuture gaat niet mee, zo blijkt uit het topic op GoT. De site van Afuture, die een paar maanden offline was, is inmiddels weer te raadplegen. Daarop staat een tekst over de komende heropening van Afuture. "Op 21 maart 2017 is de vof Afuture failliet verklaard. Na onderhandeling met de curator is een activatransactie met Beat-It.nl tot stand gekomen waarbij Beat-it.nl het intellectuele eigendom van de software voor de webshop van Afuture heeft overgenomen, alsook de bedrijfs-/handelsnaam."

De webshop moet rond 1 juli weer opengaan, aldus de nieuwe eigenaar. Het is onbekend of het aanbod dan hetzelfde zal blijven of dat het gaat om een nieuwe webshop met een gewijzigd assortiment. Afuture bleek in maart failliet te zijn gegaan, nadat klanten dagenlang bestellingen niet geleverd kregen. De webwinkel bestond sinds 2006.