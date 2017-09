Doorstart van Afuture na eerdere faillissement is mislukt

De doorstart van webwinkel Afuture is mislukt. Afuture ging in maart failliet, maar Beat-it.nl kocht later de software en de naam van de webwinkel uit de failliete boedel op voor een doorstart. Beat-it.nl heeft nu gezegd dat de doorstart geen succes is geworden en trekt de stekker eruit.

Beat-it.nl had de website van Afuture na de doorstart ongeveer drie maanden geleden weer geopend, maar inmiddels is de website niet meer bereikbaar en worden bezoekers doorgelinkt naar de website Beat-it.nl. Daar zegt het bedrijf in een verklaring dat gedurende de zomer is geëxperimenteerd om te kijken of een doorstart succesvol kon zijn. Beat-it-.nl zegt tot de conclusie te zijn gekomen dat de doorstart in zowel organisatorisch als financieel opzicht niet succesvol is geweest.

Zakelijke klanten kunnen bij Beat-it.nl terecht, maar dat geldt niet voor consumenten. Volgens Beat-it.nl is er onvoldoende geld in de boedel om klanten die met een defect product zitten, te kunnen voorzien van garantie. Ook vangen consumenten waarschijnlijk bot als er al betaald is voor een product, maar de levering nog moet volgen.

Beat-it.nl stelt dat de orderhistorie volledig is gewist en niet meer toegankelijk is. Beat-it.nl geeft aan dat de koopovereenkomsten van consumenten zijn gesloten met de rechtspersoon van Afuture en dat Beat-it.nl daar niet aan gebonden is; ook wil de website geen coulance betrachten en alsnog garantie geven. In principe kan er wel bij fabrikanten worden aangeklopt voor defecten onder garantie.

Op 23 juni kwam de website van Afuture weer online voor de doorstart. Het voormalige personeel van Afuture bleek niet mee te gaan en geen deel uit te maken van de doorstart. Afuture ging in maart failliet, nadat klanten dagenlang bestellingen niet geleverd kregen. De webwinkel bestond sinds 2006.