Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 14 februari 2017 13:43, 126 reacties • Feedback

Submitter: Tquel

De eigenaar van de keten van telecomwinkels The Phone House heeft dinsdag het faillissement van de keten aangevraagd. De aanvraag betreft de eigen winkels van eigenaar Relevant Holdings en webwinkels zoals die van Typhone.

De faillissementsaanvraag is het gevolg van slechte resultaten. Die verbeterden onvoldoende ondanks investeringen in nieuwe systemen en het winkelinterieur, schrijft Retailnieuws. Daarnaast heeft Phone House last van toegenomen concurrentie en zou een aanpassing van de Wet op het financieel toezicht van invloed zijn. Deze maakt dat het 'gratis' aanbieden van smartphones bij abonnementen aan regels gebonden is, zoals een controle of klanten de maandlasten wel kunnen betalen.

De 74 franchisevestigingen van The Phone House vallen buiten de aanvraag, schrijft Nu.nl. Wel gaat het om het hoofdkantoor in Amersfoort, de zeventig eigen winkels van eigenaar Relevant Holdings en enkele webwinkels, zoals die van Typhone. Officieel gaat de aanvraag om de bv's The Phone House Netherlands B.V., The Phone House Retail B.V. en Typhone E-concepts B.V.

Voorlopig blijven de The Phone House-winkels geopend. In totaal werken er 806 mensen bij het bedrijf. In 2015 nam Relevant Holdings nog Dixons, MyCom en iCentre over van de toen failliete BAS Group. In 2014 verkeerde het bedrijf ook al in zwaar weer; toen werden vijftig winkels gesloten.