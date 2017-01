Door Mark Hendrikman, zondag 15 januari 2017 11:50, 21 reacties • Feedback

Coolblue stopt per 1 februari met de verkoop van smartphoneabonnementen. Het bedrijf noemt de ingang van strengere telecomwetgeving als de reden daarvoor. De webwinkel wil de 'toenemende complexiteit' van dergelijke abonnementen uit de weg gaan.

De Nederlandse webwinkel bevestigt dit nieuws onder andere tegenover AndroidWorld. Die heeft ook een e-mail in handen die van Coolblue naar advertentiepartners is gegaan. Daarin schrijft het bedrijf dat het door de toegenomen complexiteit in het proces van een smartphoneabonnement verstrekken het 'niet meer verwacht het serviceniveau te garanderen dat klanten van ons gewend zijn'. Tot 1 februari blijft Cooblue de abonnementen verstrekken en na die datum kunnen klanten die via de webwinkel een abonnement afgesloten hebben nog wel contact opnemen met het Rotterdamse bedrijf voor serviceverzoeken.

Per 1 januari van dit jaar vallen dergelijke abonnementen onder de Wet Financieel Toezicht. Bedrijven die smartphoneabonnementen verstrekken, moeten nu duidelijk aangeven welk aandeel van de maandelijkse abonnementsgelden bedoeld is om de bundels te betalen en welk deel dient als afbetaling van de meegeleverde smartphone. Kost de telefoon meer dan 250 euro, dan wordt hier ook een registratie van gemaakt bij het BKR. Dit kan op zijn beurt weer gevolgen hebben voor de mogelijkheid om later een hypotheek af te sluiten, bijvoorbeeld. Per 1 mei moeten de bedrijven ook nog een inkomenstoets afnemen bij klanten. Die is dan ook bepalend voor of een klant een abonnement met toestel kan krijgen of niet.