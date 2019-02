Coolblue opent dit jaar vijf nieuwe winkels in Nederland en België

Coolblue gaat in 2019 verscheidene nieuwe winkels in Nederland en België openen. Daarmee hoopt het bedrijf zijn 'zichtbaarheid' te vergroten en kunnen klanten de producten bekijken voordat ze iets kopen. Dit voorjaar gaat de eerstvolgende open: Tilburg krijgt een XXL-winkel.

Dat schrijft het bedrijf in zijn jaarcijfers. Tegen RTL Z zegt medeoprichter Pieter Zwart dat het vijf nieuwe winkels gaan worden. Op dit moment heeft Coolblue negen winkels: zes in Nederland en de overige drie in België. De eerstvolgende winkel die Coolblue gaat openen, is in Tilburg. Dit wordt een XXL-winkel in het centrum, op het Piusplein, met een oppervlakte van zo'n 1300 vierkante meter en meer dan duizend producten. Ook kunnen klanten er terecht voor advies, service, telefoonreparatie en het afhalen van onlinebestellingen.

De fysieke winkels fungeren ook als centrale punten voor de fietsbezorgdienst CoolblueBikes, die de winkel naar eigen zeggen zichtbaar maakt in het straatbeeld. In 2018 is het bedrijf met die dienst begonnen, inmiddels zijn er 35 van dergelijke fietsen. Eind vorig jaar werd in de steden met een Coolblue-winkel zestig procent van alle 'kleine pakketjes' per fiets bezorgd. Het bedrijf wil dit jaar ook televisies met elektrische busjes bezorgen.

Vorig jaar behaalde Coolblue een omzet van 1,35 miljard euro, 160 miljoen meer dan een jaar eerder. Volgens Zwart komt die stijging mede door de Frans- en Engelstalige website en de vernieuwing van de app. De nettowinst was 12,1 miljoen euro, 3 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. De winkel erkent dat de winst relatief laag is, maar zegt tevreden te zijn met de ontwikkelingen van de tweede helft van 2018. Het bedrijf verwacht in 2019 meer winst te maken.