Paradox-spellen op Xbox One krijgen ondersteuning voor mods

Paradox Interactive introduceert samen met Microsoft Paradox Mods. Via het platform kunnen modificatiemakers hun creaties crossplatform op de pc en Xbox One uitbrengen. Vooralsnog werkt het alleen met simulatiespel Surviving Mars, andere Paradox-titels volgen later.

Modmakers kunnen volgens Paradox zonder extra stappen hun ontwerpen voor beide platforms meteen uitbrengen. Dat kan in het spel zelf en via de browser. Op het moment van schrijven zijn er honderd mods die voor zowel de pc als Xbox werken. Paradox geeft een kas voor bomen en een autowasserij als voorbeelden voor beschikbare Surviving Mars-mods. Om de modificaties te kunnen gebruiken, moeten spelers in het spel ingelogd zijn met hun Paradox Account. Dan kunnen ze via de Mod Manager zoeken naar modificaties.

Paradox Mods werkt alleen met de launchers van GoG en Paradox zelf, spelers via Steam kunnen dus niet gebruikmaken van de multiplatform modcatologus. Modificaties die via modplatform Steamworks zijn gedeeld, komen ook niet automatisch beschikbaar voor Paradox Mods.

Anders Törlind, manager bij Paradox, zegt tegen Gamesindustry eerder te hebben geëxperimenteerd met mods op de Xbox-versie van citybuilder Cities: Skylines. Toen moesten modificaties echter worden goedgekeurd voordat ze beschikbaar kwamen. Bij Paradox Mods is dat niet zo en wordt achteraf gemodereerd.

Met de Surviving Mars-update kunnen Xbox-spelers het spel ook met muis en toetsenbord spelen. Cities: Skylines heeft volgens een Paradox Plaza-forumtopic deze week ook een mod-update gekregen. Hier gaat het echter om mods die zijn gefilterd door Paradox. Gebruikers kunnen vooralsnog zelf geen mods uploaden naar de consoleversie; deze mogelijkheden volgen later. Bij het forumtopic schrijft een community developer dat ze mods ook naar de PlayStation-versie willen brengen, maar dat de situatie 'gecompliceerd' is.