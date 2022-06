Paradox kondigt grand-strategy-game Victoria 3 aan

Paradox Development Studio, ontwikkelaar van verschillende grand-strategy-games, heeft Victoria 3 aangekondigd. Ook deze game valt onder dat genre en laat spelers hun eigen samenleving in de negentiende en twintigste eeuw beheren.

In de Victoria-games besturen spelers een specifiek land, dat ze moeten helpen zich te ontwikkelen op culturele, economische en ideologische gebieden. Ook wetenschap, handel, en diplomatie zijn onderdelen waar spelers zich mee bezig zullen moeten houden. Technologische ontwikkelingen als spoorlijnen, de telegraaf, stoomschepen en de eerste vliegtuigen passeren ook de revue.

De vorige game in de franchise, Victoria II, stamt uit 2010. In de tussentijd werkte de studio aan franchises als Crusader Kings, Europa Univeralis, Stellaris en Hearts of Iron. Wanneer de game uitkomt, is nog niet bekend. Hij komt naar Steam, de 'Microsoft Game Pass' en de Paradox Store, aldus de bekendmaking. Over platformen is Paradox nog niet specifiek: het os compatibility-veld op de productpagina is nog leeg.