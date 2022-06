Crusader Kings II krijgt optioneel maandabonnement met alle dlc

Paradox introduceert een optioneel maandabonnement voor zijn game Crusader Kings II. Voor 5 euro per maand krijgen spelers toegang tot alle uitgebrachte dlc. Alle uitbreidingen kosten los meer dan 200 euro. De game zelf is gratis te spelen.

Crusader Kings II kwam in 2012 uit en is sinds 2019 gratis speelbaar. De game is al opgevolgd door een derde deel, maar vanwege de beschikbaarheid van de vele uitbreidingen is de oude versie ook nog populair. Alle dlc bij elkaar kost los meer dan 300 euro, of ruim 263 euro bij aanschaf in een bundel op Steam.

Met het maandabonnement wil Paradox de 'volledige ervaring' van Crusader Kings II beschikbaar stellen tegen een laag instaptarief van 5 euro per maand. Spelers krijgen met het abonnement toegang tot alle dlc en kunnen zo kennis maken met de uitbreidingen. Het abonnement is optioneel en het blijft mogelijk om de uitbreidingen los aan te schaffen.

De uitbreidingen voor Crusader Kings II bestaan uit dertien grote uitbreidingen, twaalf packs met nieuwe units, veertien muziekuitbreidingen, tien dlc's met kleding en gezichten van wereldleiders en een Game Converter, waarmee savegames overgezet kunnen worden naar Europa Universalis IV. Ook de Ruler Designer is onderdeel van het maandabonnement; daarmee kunnen spelers een eigen vorst creëren.

Paradox zegt te overwegen om ook aan andere games abonnementen toe te voegen. De ontwikkelaar en uitgever heeft ook franchises zoals Age of Wonders, Europa Universalis, Magicka en Stellaris onder zijn hoede.