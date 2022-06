Crusader Kings III komt naar PlayStation 5 en Xbox Series X en S

Grand stategy-game Crusader Kings III is nu bijna een jaar beschikbaar op de pc en ontwikkelaar en uitgever Paradox brengt de titel nu ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Dat is een opvallende stap, aangezien de complexe game niet direct heel geschikt lijkt voor consoles.

Paradox zegt dat het de eerste keer is dat een game in deze reeks naar consoles komt. Voor deze versie werkt de ontwikkelaar samen met ontwikkelaars van Lab42. Tijdens de afgelopen Xbox Gamescom-stream zei presentator Kate Yeager dat de game is verfijnd om de grand strategy-ervaring naar een controller te brengen. Volgens de ontwikkelaars komt er bijvoorbeeld gamepadondersteuning die van de grond af is ontworpen voor de controllers van de consoles.

Yeager gaf aan dat deze consoleversie vooral een adaptatie is en geen directe port. Paradox heeft tegen PC Gamer gezegd dat de veranderingen ten opzichte van de pc-versie vooral zitten in de interface en de bediening van het spel en dat het niet gaat om een groot herontwerp van de game zelf.

Er lijken enkele verschillen te zijn tussen de consoles van Microsoft en Sony. De Xbox-consoles krijgen de mogelijkheid om snel te schakelen tussen de gameplay en YouTube-tutorialvideo's, terwijl er voor de PlayStation 5 specifiek ondersteuning is voor de capaciteiten van de DualSense-controllers. Daarbij doelt Paradox waarschijnlijk op haptische feedback en de adaptive triggers.

In de Crusader Kings-games moeten spelers middeleeuwse families leiden en daarbij rekening houden met oorlogen, intriges en politiek. Het laten trouwen van bepaalde familieleden is bijvoorbeeld een belangrijke tool om de banden met geallieerde staten te verbeteren of potentiële vijanden tot deel van je rijk te maken. Het doel is om de grootste dynastie in de geschiedenis op te bouwen.

Crusader Kings III kenmerkt zich door een zeer groot campagnespeelveld dat zich uitstrekt van IJsland tot India en Scandinavië tot Afrika, maar vooral ook door een veelheid aan menu's, interfaces, knoppen en tekstuele keuzes en meldingen. Dit maakt dat deze games vooral als pc-games aanvoelen. In de nieuwe trailer is kort een cirkelmenu te zien, een typisch interfacemiddel voor consoles.

Het is nog onbekend wanneer Crusader Kings III precies uitkomt voor de PlayStation 5 en de nieuwe Xbox-consoles. Ook nadere technische informatie over hoe de game zal presteren op deze consoles is nog niet gedeeld. Crusader Kings III wordt ook onderdeel van het Xbox Game Pass-abonnement.