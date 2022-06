League of Legends-kampioenschap gaat van China naar Europa door corona-issues

Het League of Legends World Championship had in China moeten plaatsvinden, maar een maand voor het begin van het grote eindtoernooi is dat verplaatst naar Europa. Riot Games wijst op restricties waardoor het niet kon garanderen dat alle teams en spelers aanwezig konden zijn.

John Needham, Global Head of Esports van ontwikkelaar Riot Games, wijst in een korte toelichtingsvideo op de huidige deltavariant. Hij vertelt dat door die variant de reisbeperkingen en coronaprotocollen nog strikter zijn dan ze in 2020 waren. "We zijn op een punt gekomen waarop het extreem moeilijk is te garanderen dat kwalificerende teams en hun beste spelers aanwezig kunnen zijn op het toernooi van dit jaar", zegt Needham.

Op basis daarvan is besloten om het wereldkampioenschap, kortweg Worlds, niet in China, maar in Europa te houden. Riot Games concludeerde dat het verplaatsen van het eindtoernooi naar Europa 'de beste kansen biedt voor de meeste teams om deel te nemen aan de wedstrijden'. Het bedrijf zegt nog niet klaar te zijn om te onthullen waar in Europa het toernooi zal plaatsvinden. Riot Games zegt dat het In de komende dagen en weken meer informatie zal geven.

Oorspronkelijk had Worlds 2021 moeten plaatsvinden in vijf Chinese steden: Shenzhen, Shanghai, Chengdu, Qingdao en Wuhan. De finale stond gepland voor het Universiade Sports Centre in Shenzhen, met plaats voor 60.000 toeschouwers. Het wereldkampioenschap van vorig jaar vond al plaats in China.

Doorgaans wordt het jaarlijkse eindtoernooi, waar de beste teams uit alle wereldregio's aan mogen deelnemen, elk jaar in een andere werelddeel gehouden. Europa organiseerde Worlds in 2019; toen werd er gespeeld in Berlijn, Madrid en Parijs. De regionale, hoogste Europese competitie, waarvan er drie teams aanwezig zullen zijn op de Worlds-editie van dit jaar, streek al twee keer neer in Rotterdam Ahoy. In 2019 en 2016 ging dat om de tussentijdse Europese finales aan het einde van de eerste helft van het jaar.