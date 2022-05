Arbeiders fabriek Apple-leverancier in China in opstand na strenge coronaregels

Werknemers van Apple-leverancier Quanta Computer in Shanghai beginnen in opstand te komen tegen de strenge lockdownmaatregelen. Tienduizenden werknemers zouden al maanden vastzitten in en rondom de fabriek.

De Quanta-fabriek moet zich vooralsnog houden aan de 'gesloten lus'-regel waarbij werknemers in de fabriek of in nabijgelegen accommodaties moeten slapen, zo vertellen anonieme betrokkenen tegen Bloomberg. De leefomstandigheden zouden zo slecht zijn dat er opstanden plaatsvinden tegen het management en bewakers. Eerder deze maand doken er op sociale media beelden op van een bestorming van een managersaccommodatie omdat de levensmiddelen op dreigden te raken. Vooralsnog zouden er voornamelijk werkers aan het werk zijn die genezen zijn van covid-19; er zou liever geen gebruikgemaakt worden van werknemers die negatief getest zijn, zo zeggen de betrokkenen.

Over de gevolgen van de opstanden in de fabriek op de productie van goederen en voor de betreffende werknemers is niet veel bekend. Wel weet Bloomberg te melden dat Apple, de grootste klant van Quanta, tot 8 miljard dollar aan inkomsten mis kan lopen door de situatie in China.

De Chinese overheid heeft begin maart een nieuwe lockdown afgekondigd vanwege een stijging van het aantal coronabesmettingen. In een poging om de economie door te laten draaien, werd voor fabrieken zoals die van Quanta een aparte regel bedacht; als werknemers alleen in en rondom de fabrieken blijven, kan de productie van producten in theorie in beperkte mate door blijven gaan. Er is nog geen einde van de nieuwe lockdowns in zicht.