Apple boekt flink hogere Mac-omzet, maar waarschuwt voor leveringsproblemen

Apples kwartaalomzet uit Mac-verkopen is met bijna 15 procent gestegen. Ook de omzet uit de verkoop van iPhones en andere producten steeg, maar die van de iPad daalde. Apple waarschuwt dat het dit kwartaal met leveringsproblemen te maken heeft.

Apples kwartaalomzet uit Mac-verkopen steeg met 14,73 procent van 9,25 miljard dollar tot 10,44 miljard dollar, oftewel van 8,78 miljard euro tot 9,91 miljard euro. Ook de omzet uit Apples belangrijkste product wat omzet betreft, de iPhone nam toe, met 5,5 procent tot 50,57 miljard dollar. Apple-ceo Tim Cook meldt dat er niet alleen veel 'upgraders' waren, maar ook veel 'switchers', de term die Apple hanteert voor gebruikers die van een Android-toestel naar een iPhone overstappen.

Apple haalt steeds meer omzet uit diensten zoals Apple TV+ en ook afgelopen kwartaal nam de omzet uit deze divisie flink toe, met 17,28 procent tot 19,82 miljard dollar. De omzet uit 'overige producten', zoals de Apple Watch, steeg met 12,37 procent tot 8,81 miljard dollar. Apple behaalde in totaal een recordomzet van 97,3 miljard dollar, 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Een kleine smet op de kwartaalcijfers was de daling van 1,92 procent voor de iPad-omzet. Volgens Cook had de iPad in het kwartaal te maken met leveringsproblemen. Ook voor het huidige kwartaal spreekt Apple van uitdagingen wat leveringen betreft, onder andere vanwege lockdowns in China om de verspreiding van corona tegen te gaan.