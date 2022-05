Apple meldt recordomzet en verwacht dat leveringsproblemen zullen afnemen

Apple behaalde een recordomzet van meer dan 123,9 miljard dollar in het afgelopen fiscale eerste kwartaal. Het bedrijf meldt dat het last had van leveringsproblemen, vooral bij de iPads, maar het bedrijf verwacht dat de algehele situatie van tekorten van onderdelen zal verbeteren.

De belangrijkste bijdrage aan het omzetrecord werd geleverd door de verkoop van iPhones. Het afgelopen kwartaal werd daarmee een omzet van 71,6 miljard dollar gehaald, terwijl dat in dezelfde periode een jaar geleden nog op 65,6 miljard dollar uitkwam. Dat is een stijging van 9 procent.

Het is geen verrassing dat het een goed kwartaal was voor de iPhone-omzet, omdat de afgelopen periode de nodige feestdagen bevatte en het was het eerste volledige kwartaal waarin de iPhone 13-reeks beschikbaar was. Apple geeft zoals gebruikelijk geen verkoopaantallen of specifieke details per model.

Een andere belangrijke groeimotor zijn de diensten; de omzet bij de categorie steeg van 15,8 miljard dollar naar 19,5 miljard dollar. Ook de Mac-verkopen zaten in de lift en waren goed voor 10,9 miljard dollar, terwijl dat een jaar geleden nog op 8,7 miljard dollar bleef steken.

De enige categorie waar een omzetdaling zichtbaar is, zijn de iPads. De omzet uit de verkoop van deze tablets kwam uit op 7,2 miljard dollar, waar dat in dezelfde periode een jaar geleden nog op 8,4 miljard dollar uitkwam. Dat is een daling van 14 procent. Apple gaf eerder al aan dat het bij deze categorie relatief veel last had van leveringsproblemen en die waren volgens het bedrijf voor deze categorie groter dan tijdens het septemberkwartaal.

In een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers zegt ceo Tim Cook dat de uitdagingen in de vorm van de leveringsproblemen bij de iPads vooral zitten op het niveau van legacy nodes. Volgens Cook is zijn bedrijf bij iPads veel meer afhankelijk van leveranciers. Het gaat hier niet zozeer om de hoogwaardige M1-processors, maar meer om chips die bijvoorbeeld de beeldschermen aansturen of voor de verbinding met een zendmast verantwoordelijk zijn. De ceo verwacht dat deze situatie van de legacy nodes voor het komende kwartaal zal verbeteren.

In totaal boekte Apple een recordomzet van 123,9 miljard dollar, waar dat een jaar geleden nog 95,7 miljard dollar was. Ook op het vlak van de winst deed het bedrijf goede zaken. Die steeg van 28,8 miljard dollar naar 34,6 miljard dollar.