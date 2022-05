Apple mist 6 miljard dollar door leveringsproblemen, breekt toch omzetrecord

Apple denkt dat leveringsproblemen het bedrijf in het afgelopen kwartaal zo'n zes miljard dollar aan omzet hebben gekost. Toch boekte het bedrijf een omzet van 83,4 miljard dollar, een record voor het derde kwartaal.

Ceo Tim Cook zegt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat die leveringsproblemen twee redenen hebben, schrijft Seeking Alpha. Aan de ene kant blijft Apple last hebben van de chiptekorten. Hierbij gaat het vooral om legacy nodes, dus de relatief grote nodes waarin veel concurrentie is. Bij leading edge nodes, dus de kleinere, geavanceerde nodes voor bijvoorbeeld socs, is er volgens Cook minder concurrentie.

Cook zegt vooral van dergelijke leading edge-chips gebruik te maken, maar toch blijven die grotere chips nodig. Daarom hebben 'praktisch alle' Apple-producten last van de chiptekorten, waardoor het bedrijf niet overal kan voldoen aan de vraag. Dit probleem zal blijven bestaan en zal alleen maar groeien; naar Cooks verwachting zal in het volgend kwartaal het omzetverlies groter zijn dan de omgerekend 5,1 miljard euro die Apple in het derde kwartaal misliep.

Het tweede leveringsprobleem ligt bij fabrieken in Zuidoost-Azië die door de coronapandemie minder konden produceren. Deze 'verstoringen' zijn gedurende oktober verbeterd, zegt Cook. Hij verwacht dan ook dat de chiptekorten in het laatste kwartaal van het kalenderjaar het grootste leveringsprobleem zullen vormen voor Apple.

Ondanks die leveringsproblemen, die bovendien erger waren dan Apple had verwacht, wist het bedrijf het kwartaalrecord te verbreken. Apple had in het afgelopen kwartaal een omzet van omgerekend 71,5 miljard euro; 29 procent meer dan een jaar eerder. De iPhone-, iPad- en Wearables, Home and Accessories-takken waren eveneens goed kwartaalrecords, goed voor in totaal 30 procent groei. De Mac- en Services-takken van het bedrijf behaalden zelfs all-time omzetrecords.

IPhones blijven de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf; hiermee wist Apple in het afgelopen kwartaal 38,9 miljard dollar omzet te behalen. Daarna volgt de Services-tak met 18,3 miljard dollar. Op de derde plaats staat Mac met 9,2 miljard dollar, gevolgd door Wearables, Home and Accessories met 8,8 miljard dollar. De iPads komen als laatste en leverden het bedrijf in het afgelopen kwartaal 8,3 miljard dollar op. De nettowinst bedroeg 20,6 miljard dollar, 62,2 procent hoger dan een jaar eerder.