Analistenbureau: Apple leverde 6,5 miljoen MacBooks in derde kwartaal

Analistenbureau Strategy Analytics becijfert dat Apple in het derde kwartaal 6,5 miljoen MacBooks heeft geleverd; dat is 10 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf behaalde in dit kwartaal een recordomzet wat verkopen uit Macs betreft.

De stijging van de MacBook-leveringen zou met name te danken zijn aan goede verkopen van de MacBook Air met M1-processor. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers zei Apple-ceo Tim Cook vorige week al dat er een sterke vraag was naar dat model.

Apple noemt zelf geen aantallen van geleverde MacBooks. Volgens Strategy Analytics gaat het in totaal om 6,5 miljoen exemplaren in het derde kwartaal. Daarmee heeft Apple een wereldwijd marktaandeel van 10 procent op de markt voor laptops, goed voor een vierde plek.

Lenovo staat al vier kwartalen op rij op de eerste plek met een recordaantal leveringen. De Chinese fabrikant leverde naar schatting 15,3 miljoen laptops en heeft een marktaandeel van 23 procent. Dat is een groei van 5 procentpunten ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens Strategy Analytics leverde Dell in het kwartaal 12,2 miljoen laptops; dat is 50 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daardoor groeide het marktaandeel met 5 procentpunten. De totale laptopmarkt groeide met 8 procent, ondanks de aanhoudende chiptekorten.

De cijfers gaat over het derde kwartaal van 2021, dat eind september afliep. Apple introduceerde in oktober de nieuwe MacBook Pro's met M1 Pro- en M1 Max-socs. Of die het marktaandeel van Apple verder kunnen vergroten, zal uit cijfers over het vierde kwartaal moeten blijken.