HP en Dell leverden flink meer laptops ondanks chiptekorten

HP en Dell hebben in het tweede kwartaal van 2021 fors meer laptops geleverd dan in dezelfde periode in 2020. HP leverde 44 procent meer laptops, Dell kreeg onder andere 76 procent meer bestellingen voor Alienware-laptops.

HP meldt bij het bekendmaken van de resultaten over het tweede kwartaal van 2021 dat het 44 procent meer laptops leverde dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Chromebooks maakten 20 procent uit van het aantal laptops dat het bedrijf leverde. HP leverde wel 5 procent minder desktops. De leveringsaantallen maakten dat HP's omzet uit laptops met 47 procent steeg en die uit desktops met 8 procent daalde. De omzet uit consumenten-pc's nam met 72 procent toe, die van zakelijke pc's met 10 procent. HP verwacht dat de vraag naar pc's dit jaar hoog blijft en dat de verschuiving van laptop naar desktop doorgaat. Wel wijst het bedrijf erop dat chiptekorten de leveringen negatief beïnvloeden, iets wat in het afgelopen kwartaal ook het geval was.

HP Q2 2021-resultaten voor pc-divisie

Dell publiceerde eveneens positieve resultaten voor zijn Client Solutions Group. Het bedrijf meldt dat de bestellingen van XPS-laptops in het afgelopen kwartaal met 21 procent stegen versus vorig jaar en die van Alienware-laptops voor gaming zelfs met 76 procent. Wat de zakelijke markt betreft noemt Dell een groei 'in de dubbele cijfers' van bestellingen voor Latitude- en Precision-systemen en zakelijke Chromebooks. Volgens Dell tonen de cijfers aan dat de pc een essentieel product is en het bedrijf claimt dat de hoeveelheid pc's in huishoudens nog altijd stijgt en dat de refreshcycli toenemen door de migratie van desktop naar laptop. Ook Dell verwacht dat de vraag naar pc's hoog blijft en het bedrijf meldt eveneens de negatieve invloed van chiptekorten. Volgens Dell gaan de prijzen van componenten stijgen en zal het die prijsstijgingen doorberekenen, waarbij het bedrijf aangeeft dat het gaat kijken welke invloed dat heeft op de vraag.