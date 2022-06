AP: nieuwe wet gegevensuitwisseling zorg is risico voor medisch beroepsgeheim

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over een nieuw wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Volgens de privacywaakhond is er een risico dat zorgaanbieders gedwongen worden om hun beroepsgeheim te doorbreken.

Dat schrijft de dienst in een wetgevingsadvies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het wetsvoorstel stelt dat zorgverleners verplicht moeten worden om in bepaalde situaties elektronisch gegevens van patiënten uit te wisselen. De AP maakt zich zorgen dat dit betekent dat zorgaanbieders in de praktijk gedwongen worden om hun beroepsgeheim te doorbreken.

Vooralsnog is het nog niet bekend in welke situaties zorgaanbieders verplicht worden om gegevens uit te wisselen, maar de AP signaleert nu al een probleem. De waakhond stelt: "Als in detail is vastgelegd welke gegevens een zorgverlener elektronisch moet uitwisselen, zijn er in de praktijk maar twee opties." Die twee opties zijn dan om alle voorgeschreven gegevens uit te wisselen of om helemaal geen gegevens uit te wisselen. "Beide opties zijn ongewenst."

Volgens de autoriteit komt de zorgverlener daarmee in een dwangpositie en moet deze wel gegevens uitwisselen, ook als dit betekent dat dit het medisch beroepsgeheim kan aantasten. De AP adviseert dat dit risico meegenomen wordt in de toelichting bij het wetsvoorstel. Ook wil het dat alle wettelijke beveiligingsnormen duidelijk in één wettelijke regeling worden samengebracht in plaats van in diverse algemene maatregelen van bestuur, zoals nu het plan is.