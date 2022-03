AP stuurt brief naar 46 bedrijven die na ticketverkooplek niemand informeerden

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de afgelopen weken brieven gestuurd naar 46 bedrijven die na het lek bij de ticketverkoper Ticketcounter in maart, klanten en de toezichthouder niet informeerden. Het gaat vooral om bedrijven uit de cultuur- en entertainmentsector.

De AP wil tegenover NU.nl niet aangeven om welke bedrijven het gaat. Het zou om zowel grote als om kleine organisaties gaan, zoals musea, theaters, dierentuinen en evenementenbureaus. Ook retailbedrijven die via acties toegangskaarten verkochten vallen onder de 46 bedrijven, zegt de toezichthouder.

Deze bedrijven waren klant bij Ticketcounter. Ticketcounter levert ticketverkoopdiensten die sites kunnen integreren in hun verkoopproces. In maart maakte dit bedrijf bekend dat door een menselijke fout een database met klantgegevens van 1,5 tot 1,8 miljoen klanten onbeveiligd online was verschenen. Deze gegevens werden via het darkweb aangeboden.

Ticketcounter nam na het datalek contact op met de AP en de zakelijke klanten. Deze zakelijke klanten moesten het lek zelf ook melden bij het AP en hun eigen klanten inlichten. Ticketcounter mag deze consumenten niet zelf inlichten, omdat deze niet direct klant zijn van Ticketcounter. Ticketcounter wees bedrijven op die meldplicht.

Hoeveel klanten niet op de hoogte zijn dat hun data op straat ligt, is onduidelijk. Ticketcounter zei eerder dat 'meer dan tientallen, maar niet honderden' bedrijven hun software gebruiken. In het bestand stonden onder meer de naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en IBAN. Wachtwoorden en creditcardgegevens zijn niet gelekt.