New York Pizza waarschuwt klanten voor datalek - update

New York Pizza waarschuwt klanten dat het is getroffen door een datalek. Het bedrijf meldt dat er onder andere e-mailadressen, telefoonnummers en bezorgadressen zijn buitgemaakt na een hack van de systemen van 'een van de leveranciers' van het bedrijf.

New York Pizza meldt op zijn website dat het bedrijf in de nacht van zondag op maandag 'enkele mails' heeft ontvangen van een hacker, die meldde dat hij of zij gegevens van New York Pizza-klanten heeft buitgemaakt en dreigde deze gegevens te publiceren of verkopen. De kwetsbaarheid is inmiddels opgelost.

New York Pizza constateert naar eigen zeggen dat er onder andere namen, mailadressen, telefoonnummers, bezorgadressen, en gegevens over welke pizza's klanten hebben besteld zijn uitgelekt. Van gebruikers die een account bij de pizzaketen hebben, zijn salted en gehashte wachtwoorden buitgemaakt. Het bedrijf raadt gebruikers met een account verder aan om hun wachtwoord te wijzigen. Indien het wachtwoord in kwestie ook bij andere diensten of websites wordt gebruikt, is het aan te raden om het wachtwoord ook daar aan te passen.

Betaalgegevens zoals IBAN-nummers of creditcardgegevens worden volgens het bedrijf niet opgeslagen in de databases van New York Pizza; dergelijke data is dus niet uitgelekt. Het bedrijf waarschuwt verder voor mogelijke pogingen tot phishing en roept gebruikers op om bij twijfel niet te reageren op mails en niet te klikken op vreemde links.

New York Pizza heeft melding van de hack gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal ook aangifte doen. Het bedrijf geeft aan momenteel nog onderzoek te doen naar de hack. New York Pizza heeft naar eigen zeggen ook 'diverse andere maatregelen genomen ter bescherming van onze klantgegevens'. Verder bevestigt het bedrijf dat de hack geen invloed heeft op het bestelproces van het bedrijf; filialen van de pizzaketen blijven open.

Update, 20:40: Een woordvoerder van New York Pizza laat aan Tweakers weten dat het een 'fors' datalek betreft, maar benadrukt wederom dat er geen betaalgegevens zijn buitgemaakt en dat de uitgelekte wachtwoorden gehasht en gesalt zijn. Daarnaast bevestigt het bedrijf dat de dader om losgeld heeft gevraagd, maar dat er geen sprake is van ransomware. De woordvoerder vertelt ook aan Tweakers dat het bedrijf op advies niet in contact is getreden met de dader. Verder benadrukt de woordvoerder dat het lek inmiddels is gedicht. Het bedrijf werkt samen met partijen als Fox-IT om hun systemen door te lichten, om er zo achter te komen of er geen andere kwetsbaarheden zijn.