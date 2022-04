De Mandemakers Groep is getroffen door cyberaanval en schort meubelleveringen op

De Mandemakers Groep, moederbedrijf van merken als Brugman, Keuken Concurrent en Woon Express, is slachtoffer van een cyberaanval. Hackers hebben toegang tot het netwerk van DMG en hebben systemen geblokkeerd. Meubelleveringen worden daarom opgeschort.

Het bedrijf zegt sinds afgelopen dinsdag te zijn getroffen door een aanval, waardoor hackers toegang hebben gekregen tot het netwerk van De Mandemakers Groep en 'een groot deel van de operationele systemen' geblokkeerd is. Door die bewoording lijkt het om een ransomwareaanval te gaan.

De Mandemakers Groep heeft Fox IT ingeschakeld, aangifte gedaan bij de politie en het voorval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of er klantgegevens zijn buitgemaakt, maakt het bedrijf niet bekend. Het bedrijf zegt dat de bron van de aanval bekend is en dat er wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Wanneer alle systemen weer actief zullen zijn, is echter nog niet duidelijk.

Door de aanval zijn DMG en onderliggende merken moeilijk tot niet telefonisch bereikbaar. Via de mail zijn ze wel bereikbaar; ook moet de chat woensdagmiddag beschikbaar komen. Er komt daarnaast een noodnummer voor spoedgevallen. Leveringen van meubelen zijn vanaf donderdag 1 juli 'tijdelijk' opgeschort. Het bedrijf gaat klanten hierover informeren en een nieuwe leveringsafspraak inplannen.

Afspraken met klanten voor inmeten, bezorgen, montage en service van keukens en sanitair gaan 'grotendeels' door zoals gepland, al worden vertragingen niet uitgesloten. De winkels blijven wel open. Onder DMG vallen veel keuken-, meubel- en sanitairmerken, zoals Keukenmaxx, Keuken Kampioen, Mandemakers, Wooning en Sanders Wonen.