Google scherpt veiligheidsregels Chrome Web Store aan in de strijd tegen malware

Google heeft nieuwe regels doorgevoerd voor Chrome Web Store-ontwikkelaars om zo spam en malware via de appstore tegen te gaan. Het gaat om strengere regels rondom veiligheid en vertrouwen, en ze zijn voornamelijk gericht tegen misleiding.

Zo is het niet meer toegestaan om meerdere Chrome-extensies aan te bieden als onderdeel van dezelfde installatieflow en extensies mogen niet langer andere extensies of apps upsellen. Op die manier moet tegengegaan worden dat iemand een tweede extensie installeert die op de achtergrond data verzamelt, ook als de gebruiker de oorspronkelijke extensie heeft verwijderd.

Ook mogen ontwikkelaars voortaan niet langer meerdere extensies publiceren die te veel op elkaar lijken op het gebied van 'functionaliteit, content en gebruikerservaring', zegt het bedrijf in een e-mail aan ontwikkelaars, opgepikt door XDA Developers. Dit ziet Google voortaan als een vorm van spam. Zo kunnen ontwikkelaars voortaan bijvoorbeeld niet meer tal van wallpaperextensies publiceren die vrijwel hetzelfde zijn.

Daarnaast moeten ontwikkelaars duidelijk zijn welke functionaliteit een app biedt en mag een gebruiker niet verdwalen in een berg van niet-relevante tekst. Bovendien moet de gebruikerservaring overeenkomen met wat gebruikers kunnen verwachten als ze de app in de Store zien. Ook is het niet toegestaan om een actie van gebruikers te verplichten om geadverteerde toegang vrij te spelen.

Tot slot is het vanaf 2 augustus, als deze nieuwe regels doorgevoerd worden, verplicht voor ontwikkelaars om tweetrapsverificatie aan te zetten in hun account. Zonder 2fa kunnen ontwikkelaars apps niet langer publiceren of uploaden en extensies die in strijd zijn met de nieuwe regels zullen worden verwijderd uit de Store en uitgezet worden in Chrome.