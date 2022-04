Google stelt plannen voor uitfaseren trackingcookies in Chrome uit tot eind 2023

Google stelt de invoering van de controversiële Privacy Sandbox uit tot eind 2023. Het bedrijf zegt dat het samen met de advertentie-industrie meer tijd nodig heeft voor een goede implementatie. Het verwijderen van trackingcookies in Chrome gebeurt nu pas eind 2023.

Google zegt in een blogpost dat het 'duidelijk is geworden dat er meer tijd nodig is' om het initiatief goed op te zetten. Het aanvankelijke plan was om alle trackingcookies uiterlijk eind 2021 uit Chrome te verwijderen. Google gaat nog de komende maanden door met overleg met de industrie, en het testen van de technologieën. Dat duurt tot zeker eind 2022. Dan komt een nieuwe versie van Chrome uit waarin de Privacy Sandbox-api's worden opgenomen. "Tijdens deze eerste fase krijgen uitgevers en de advertentie-industrie de tijd om hun diensten te migreren", zegt Google.

Die overgangsperiode duurt zo'n negen maanden, tot medio of eind 2023. Dan volgt er een periode van drie maanden waarin alle thirdpartycookies definitief worden uitgefaseerd. De vertraging heeft te maken met een paar redenen, al noemt Google zelf vooral de discussie met de advertentie- en internetindustrie. "We vinden dat de gemeenschap samen moet komen om open standaarden te ontwikkelen om privacy op internet te verbeteren", zegt het bedrijf. Daarvoor is 'een verantwoord tempo' nodig. Die discussie speelt al sinds 2019, toen Google het initiatief aankondigde, maar die verloopt moeizaam omdat Google veel kritiek krijgt. Critici zeggen dat Google zijn machtspositie misbruikt, dat Privacy Sandbox juist zorgt voor meer privacyonvriendelijke tracking, en dat er technologisch nog veel problemen niet zijn opgelost.

Een andere reden voor de vertraging is het onderzoek van de Britse marktwaakhond naar Privacy Sandbox. De Competitions and Markets Authority onderzoek of Google met het initiatief geen mededingingsregels overtreedt door zichzelf een te machtige positie te geven. Onlangs deed Google meerdere toezeggingen aan de CMA, maar de toezichthouder begon alsnog een consultatie waardoor het nog lang kan duren voor het onderzoek is afgerond.

Waarschijnlijk speelt ook mee dat Privacy Sandbox nog lang niet klaar is voor implementatie en dat dat ook niet kan gebeuren voor het einde van dit jaar. Privacy Sandbox bestaat uit dertig verschillende api's die allemaal een andere functie van trackingcookies moeten vervangen. Van die dertig api's zijn er nog maar een paar waar actief mee wordt getest. De bekendste daarvan is FLoC of Federated Learning of Cohorts. Op dat ene initiatief alleen komt al veel kritiek. Van de meeste andere api's is alleen nog maar een voorstel op papier gezet, maar bestaat er nog geen enkele technische documentatie of implementatie.