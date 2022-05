Google stopt met FLoC en stelt Topics-api voor als cookievervanging

Google stopt definitief met cookiealternatief FloC. In plaats daarvan stelt het bedrijf de nieuwe Topics-api voor. Die api moet trackingcookies overbodig maken. Chrome bepaalt wekelijks interesses van gebruikers. Websites kunnen daar advertenties op afstemmen.

Met Topics gebruikt Chrome een algoritme om de onderwerpen van interesse voor die week te bepalen en maakt daarbij geen verbinding met servers, ook niet met die van Google, zegt de zoekgigant. De onderwerplijst blijft drie weken bewaard binnen de browser en verdwijnt daarna. Daardoor is er geen geschiedenis van onderwerpen beschikbaar, zo claimt Google.

Met de Topics-api kunnen adverteerders op basis van die interesses van afgelopen week advertenties afstemmen op gebruikersgroepen, die daardoor moeten overeenkomen met wat gebruikers graag willen zien. Zo moet er een vorm van gerichte advertenties mogelijk blijven zonder trackingcookies, stelt Google.

Om de privacy van gebruikers nog meer te waarborgen, stuurt Google met de relevante onderwerpen voor een gebruiker ook een willekeurig onderwerp mee. Dat moet fingerprinting tegengaan en ervoor zorgen dat er een groep ontstaat die groot genoeg is om k-anonimiteit te bereiken.

Topics vervangt FLoC, Federated Learning of Cohorts. FLoC was een api die viel onder Googles plannen om op termijn trackingcookies te vervangen door lokaal gegenereerde data over surfgedrag. Gebruikers werden vervolgens op basis van die data in cohorten opgedeeld. Adverteerders hadden vervolgens advertenties alleen kunnen tonen aan mensen die binnen bepaalde cohorten vallen, zonder te weten wie er precies in dat cohort zitten. Er was veel kritiek op FLoC: zo zou het Google een nog grotere machtspositie geven op de online advertentiemarkt en zou het bovendien fingerprinting op basis van data over cohorten niet uitsluiten.