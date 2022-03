Google maakt afspraken met Britse mededingingsautoriteit over Privacy Sandbox

Google heeft meerdere toezeggingen gedaan aan de Britse mededingingsautoriteit. Die moeten ertoe leiden dat Googles Privacy Sandbox niet concurrentieverstorend werkt en dat de privacy in acht wordt genomen. Deze toezeggingen worden bindend bij wet.

Volgens de toezeggingen belooft Google 'in open, constructief dialoog' te blijven met de Britse Competition and Markets Authority en de industrie over Privacy Sandbox. Google belooft zowel de CMA 'en het bredere ecosysteem' proactief te informeren over tijdlijnen, veranderingen en tests met Privacy Sandbox. Daarbij gaat het bedrijf samenwerken met de CMA om bedenkingen die de autoriteit heeft op te kunnen lossen. Ook gaan ze samen kijken naar hoe nieuwe voorstellen binnen Privacy Sandbox getoetst kunnen worden. De CMA gaat hierbij samenwerken met het Britse Information Commissioner's Office.

Een andere toezegging is dat Googles advertentiediensten geen toegang zullen krijgen tot gesynchroniseerde Chrome-browsergeschiedenis zodra de thirdpartycookies niet meer door Google gebruikt worden. Google zegt ook dat deze advertentiediensten geen toegang zullen krijgen tot data van andere Google-producten die door consumenten worden gebruikt. Google zegt deze data niet te gaan gebruiken om gebruikers voor reclamedoeleinden te tracken of om advertenties op websites te meten, ook niet op Googles eigen websites.

Met de derde toezegging die Google uitlicht, belooft het bedrijf dat het zich zal houden aan eigen spelregels. Privacy Sandbox-toepassingen zullen dus geen voorkeursbehandelingen geven aan Googles advertentiediensten of Googles eigen websites.

De CMA zegt zelf de toezeggingen te accepteren, maar start wel een consultatie om te kijken hoe andere organisaties of mensen naar de toezeggingen kijken. De autoriteit is vooral geïnteresseerd of de toezeggingen voorkomen dat Google oneerlijke toegang kan krijgen tot trackingfunctionaliteiten, of Google eigen advertentiediensten voor zou kunnen trekken en of de voorwaarden die Google stelt aan Chrome-gebruikers wel eerlijk zijn. Deze consultatie sluit op 8 juli.

Google doet de toezeggingen nadat de CMA in januari aankondigde een onderzoek te starten naar Privacy Sandbox. De waakhond zei destijds vooral bang te zijn dat Google met de Sandbox meer advertentie-inkomsten kon krijgen, ten koste van andere advertentiebedrijven. Mocht de CMA uiteindelijk besluiten deze toezeggingen definitief te accepteren, dan worden ze wettelijk bindend. Tweakers schreef in maart een achtergrond over Privacy Sandbox. Onder meer FLoC is onderdeel van deze Sandbox.