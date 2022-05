DuckDuckGo blokkeert Googles trackingalternatief FLoC op website en extensie

Zoekmachine DuckDuckGo gaat Googles cookiealternatief FLoC blokkeren in zijn zoekmachine en extensie. Gebruikers van DuckDuckGo worden daarmee niet meer opgenomen in Googles methode om gebruikers op te delen in groepen voor het tonen van advertenties.

De privacyvriendelijke zoekmachine schrijft in een blogpost dat het zowel in de webdienst als in de extensie maatregelen neemt om FLoC tegen te gaan. Dit Federated Learning of Cohorts is onderdeel van Privacy Sandbox, een initiatief van Google om thirdpartytrackingcookies te vervangen door verschillende alternatieve methodes om advertenties te tonen en gebruikersinteractie te meten. Tweakers schreef daar onlangs een Plus-artikel over. Met FLoC worden gebruikers lokaal in de browser ingedeeld in groepen op basis van hun interesses, gebaseerd op de sites die zij in Chrome bezoeken. DuckDuckGo zegt, net als veel andere critici, dat het initiatief schadelijk is voor de privacy van gebruikers omdat Google er gedetailleerde profielen van bezoekers mee kan opbouwen.

DuckDuckGo blokkeert FLoC daarom in zijn eigen zoekmachine. Als gebruikers daar komen, worden ze niet meegenomen in een 'cohort'. Daarnaast is de DuckDuckGo-extensie van Chrome bijgewerkt. Daarmee wordt FLoC aan de blocklist voor trackers toegevoegd, waardoor gebruikers op alle websites die ze bezoeken, niet meer worden gevolgd.

Ook andere critici nemen maatregelen tegen het nieuwe initiatief van Google. De EFF, die al langer kritiek heeft, zette de website Am I FLoCed op, waarmee gebruikers kunnen controleren of ze in een cohort zijn opgenomen.