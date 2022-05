'Update voor app reset standaard mailclient of browser onder iOS 14'

Een update voor een app die een gebruiker heeft ingesteld als standaardapp voor mail of browsen, zorgt ervoor dat iOS 14 teruggaat naar Apple Mail of Safari als standaardapp. Het is de tweede bug in iOS 14 die standaardapps reset.

De bug treedt elke keer op als gebruikers een update vanuit de App Store installeren, zegt ontwikkelaar David Clarke en The Verge bevestigt dat. Dat gebeurt bij handmatige updates, maar ook als gebruikers ervoor hebben gekozen om app-updates automatisch te installeren. De apps blijven wel werken, maar zijn niet langer de standaard.

Het is de tweede bug in de iOS 14-functie om standaardapps voor browsen en mail in te stellen. Eerder bleek dat de instelling een reboot niet overleefde. Dat heeft Apple aangepakt in iOS 14.0.1. Apple heeft nog niet gereageerd op deze nieuwe bug.

Er zijn inmiddels diverse apps in te stellen als standaard onder iOS 14, waaronder Edge en Outlook van Microsoft, Chrome en Gmail van Google, de Firefox-browser van Mozilla en de browser van DuckDuckGo.