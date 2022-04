Apple voegt in-app muziekherkenning toe aan iOS 14.2

Apple heeft een manier toegevoegd om muziek te herkennen in de ontwikkelaarsbèta van iOS 14.2. Met een toggle in het Bedieningspaneel is de software op te roepen, terwijl het nu ook muziek kan herkennen die alleen in een app te horen is of alleen op oortjes te beluisteren is.

Daardoor zou het niet langer nodig zijn om Siri te vragen een liedje te herkennen, meldt The Verge. Bovendien kan het nu ook herkennen welke liedjes de telefoon zelf afspeelt in apps, in plaats van alleen muziek om de telefoon heen. De functie is mogelijk door de overname van Shazam, nu twee jaar geleden. Daardoor kwam de software in handen van de iPhone-maker. Het icoon in Bedieningspaneel is dat van Shazam.

De functie zit vooralsnog alleen in de ontwikkelaarsbèta van iOS 14.2, een versie die vooralsnog niet snel uit lijkt te komen. Deze week is net iOS 14.0 uitgekomen.

Er zit in de stabiele versie van iOS 14.0 wel een storende bug in een van de belangrijkste nieuwe functies. Als gebruikers een nieuwe standaardbrowser instellen, is Apples browser Safari na een reboot weer de standaard, meldt een twitteraar. Een Google-engineer bevestigt dat. Tweakers heeft deze bug ook kunnen reproduceren.

Update, 14:06: Tweaker Donstil zegt dat de bug nog steeds aanwezig is op de bèta van iOS 14.2.