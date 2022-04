Apple fixt bug die standaardbrowser en -mailclient resette na reboot in iOS

Apple heeft een nieuwe versie uitgebracht van iOS 14 die de instellingen voor de standaardbrowser en standaardmailclient terugzette naar Safari en Mail na een reset. De bug kwam vorige week aan het licht na de release van iOS 14.

De nieuwe versie is iOS 14.0.1 en weegt, afhankelijk van het toestel, rond de 150MB. De bug kwam vorige week aan het licht, nadat gebruikers in iOS 14 de standaardbrowser en standaardmailclient gingen instellen en erachter kwamen dat iOS die had teruggezet na een reboot.

Onder meer Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome en DuckDuckGo Privacy Browser zijn in te stellen als standaardbrowser, terwijl Microsoft Outlook en Google Gmail in te stellen zijn als standaardmailclient. Het kunnen instellen van een zelfgekozen browser of mailclient als standaard is een nieuwe functie van iOS 14, dat vorige week uitkwam.

De update fixt nog een aantal andere bugs, waaronder eentje die ervoor zorgde dat de camera-app veelal niet werkte op de iPhone 7 en 7 Plus, een bug waardoor telefoons niet op wifinetwerken kwamen en eentje waardoor mail versturen niet lukte. Er is ook een update voor iPadOS met dezelfde bugfixes.