Apple wilde per se zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC laten doorgaan en nu weten we waarom. Er was veel te vertellen en te laten zien. Mac-computers krijgen op termijn Apples eigen ARM-socs, macOS krijgt een nieuw ontwerp, én iOS en iPadOS krijgen de grootste wijzigingen op het homescreen sinds iOS 7 in 2014.

Die wijziging is uiteraard de toevoeging van widgets en het kunnen verbergen van de bij sommige mensen schier eindeloze rij pagina's met apps. De pagina's met apps zijn als rimpels op een gezicht; het leek een onvermijdelijk gevolg van het voortschrijden van de tijd. Nu kun je al jaren apps in een map zetten en zo orde aanbrengen, maar veel mensen komen hoogstens op de eerste twee pagina's van hun homescreen.

Ander groot nieuws: net als twee jaar geleden laat Apple geen apparaat achter. De iPad Air 2 uit 2014 en de iPhone 6s uit 2015 zijn en blijven de oudste apparaten die je zult kunnen updaten. De eerste bèta voor ontwikkelaars kwam maandagavond Nederlandse tijd online. Er zal nog het nodige veranderen voor de release dit najaar, maar het is de moeite waard om alvast naar de wijzigingen te kijken. Het is, zoals altijd, niet aan te raden om een ontwikkelaarsbèta of een publieke bèta te installeren op een telefoon of tablet waarvan je afhankelijk bent of die je dagelijks gebruikt.