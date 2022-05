Apple doet in iOS 14 aanbevelingen voor opgeslagen wachtwoorden

Apple heeft in iOS 14 en iPadOS 14 nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Keychain. De wachtwoordmanager doet suggesties en aanbevelingen, bijvoorbeeld als gebruikers een zwak wachtwoord hebben gekozen. Ook wordt er gewaarschuwd voor gelekte wachtwoorden.

De nieuwe functionaliteit zit in de bètaversie van iOS 14, zo meldt 9To5Mac. In de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem zit een menu met aanbevelingen voor opgeslagen wachtwoorden in Keychain. Zo wordt er onder meer aangegeven of een wachtwoord vaak door anderen wordt gebruikt, of dat het wachtwoord gemakkelijk te raden is.

Ook waarschuwt Apple wanneer een wachtwoord is opgedoken in een datalek, en dus mogelijk buitgemaakt is bij een datadiefstal. Er wordt bij een waarschuwing een link geplaatst naar de webpagina waar het desbetreffende wachtwoord kan worden veranderd. Apple had deze functionaliteit al aangekondigd in de changelog die het voor iOS 14 online heeft gezet.

In iOS 13 zaten ook al waarschuwingen, maar met het nieuwe menu moet het voor gebruikers inzichtelijker worden wat er precies schort aan een bepaald wachtwoord. Momenteel is iOS 14 en iPadOS 14 alleen nog als bèta te verkrijgen. Tweakers publiceerde eerder een preview van het nieuwe mobiele besturingssysteem.