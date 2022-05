MSI introduceert Creator 400M-behuizing voor workstations

MSI heeft een behuizing in zijn Creator-serie aangekondigd. Voorheen bracht het bedrijf alleen laptops en moederborden in die serie uit. De Creator 400M is bedoeld voor workstations, zoals voor content creation. De adviesprijs en releasedatum zijn onbekend.

MSI kondigt de Creator 400M aan op zijn website. De midtower is gemaakt van aluminium. De 400M is 550mm diep, 235mm breed en 503mm hoog. De behuizing biedt ruimte voor moederborden met een e-atx-formfactor of kleiner. De midtower weegt 7,71kg zonder hardware. De 400M heeft een zijpaneel van gehard glas. De behuizing is daarnaast voorzien van geluidsdempend materiaal.

Het frontpaneel kan worden opengeklapt, waarmee gebruikers toegang krijgen tot een enkele 5,25"-bay. De Creator 400M biedt ruimte voor twee 3,5"-hdd's en twee 2,5"-drives voor opslag. De behuizing ondersteunt videokaarten met een maximale lengte van 450mm en processorkoelers die maximaal 180mm hoog zijn. De 400M biedt daarnaast ruimte voor voedingen met een maximale diepte van 180mm. Als de hdd-bays worden verwijderd, kunnen 200mm-psu's geïnstalleerd worden.

Aan de voorkant van de 400M kunnen maximaal drie 120mm- of 140mm-fans worden bevestigd. De achterkant biedt ruimte voor een enkele 140mm- of 120mm-ventilator. MSI levert standaard twee 140mm-fans aan de voorkant en een enkele 140mm-fan aan de achterkant mee.

De bovenkant is verder voorzien van twee usb 3.2 gen 1- en twee usb 2.0-aansluitingen van het type-A. Ook is er een usb-c-aansluiting aanwezig, die doorvoersnelheden tot 10Gbit/s biedt. De Creator 400M heeft verder twee 3,5mm-jacks voor audio en een knop waarmee de geïntegreerde rgb-leds aangestuurd kunnen worden.

MSI heeft nog geen adviesprijs of releasedatum bekendgemaakt. Wel staat de behuizing te koop bij enkele Nederlandse webshops, met prijzen van rond de 180 euro. Het is niet duidelijk of dit de uiteindelijke prijs wordt. De levertijd is nog niet bekend.