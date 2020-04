Be quiet brengt Pure Base 500DX-behuizing op 28 april uit

Be quiet brengt op 28 april een luxere variant van de bestaande Pure Base 500-behuizing op de markt. Deze Pure Base 500DX-behuizing onderscheidt zich onder meer door een mesh-frontpaneel, dat tot een betere airflow moet leiden.

De Pure Base 500DX biedt plaats aan een atx-moederbord en kenmerkt zich volgens de fabrikant door een goede airflow, waarbij onder meer het frontpaneel een rol speelt. Er zijn in totaal drie Pure Wings 2 140mm-ventilators voorgeïnstalleerd: aan de voor-, boven- en achterkant. De exemplaren aan de achterkant en bovenkant zijn bedoeld om de warme lucht uit de kast te blazen, waarbij de fan aan de voorkant lucht van buiten naar binnen zuigt. Aan de onderkant van het frontpaneel en aan het voorste gedeelte van de bovenkant is ook een 120mm- of 140mm-ventilator te plaatsen. De kast biedt ook plaats voor waterkoeling met maximaal een 360mm-radiator aan de voorkant.

In de behuizing is plaats voor grafische kaarten met een maximale lengte van 369mm en cpu-koelers die niet hoger dan 190mm zijn. Verder past er een atx-voeding van 258mm in, al loopt dat bij de plaatsing van een hdd-kooi terug tot 225mm. De Pure Base 500DX is standaard voorzien van een zijpaneel van gehard glas, waar twee ssd's 'prominent' achter kunnen worden geplaatst. In totaal is er plek voor vijf ssd's, of vier ssd's en twee hdd's.

De behuizing is voorzien van ledverlichting. Het frontpaneel bevat twee strips met elk veertien leds die allemaal apart zijn aan te sturen. Daarnaast is er een strook met tien leds in de bovenrand geplaatst. De leds zijn aan te sturen via een geschikt moederbord, maar er is ook een knop aanwezig in het frontpaneel waarmee zes verschillende kleuren worden ondersteund met vier verlichtingseffecten en drie regenboogeffecten.

De Pure Base 500DX is 510mm lang, 285mm breed en 501mm hoog, en weegt 7,83kg. Ter vergelijking: de kleinere Pure Base 500 meet 450x231x443mm. De van staal gemaakte nieuwe behuizing heeft aan de bovenkant het i/o-paneel, waar onder meer een usb 3.1 gen 2-aansluiting van het type-c zit. Op 28 april brengt be quiet de behuizing uit voor 99,90 euro.