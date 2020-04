Openbaar aanklagers VS willen dat 3d-printontwerpen van vuurwapens offline gaan

Zo'n 25 openbaar aanklagers in de Verenigde Staten roepen de regering van president Trump op om op treden tegen de verkoop van 3d-printontwerpen van vuurwapens op de website van een Amerikaanse organisatie genaamd Defense Distributed.

In een gezamenlijke brief schrijven de aanklagers dat het om een urgent onderwerp gaat. Volgens de ondertekenaars lijkt het erop dat Defense Distributed via een eigen website onlangs weer is begonnen met het maken en publiceren van computerbestanden voor de productie van 3d-geprinte vuurwapens. Volgens de openbaar aanklagers moet de regering snel handelen op civielrechtelijk en strafrechtelijk niveau om te verzekeren dat Defense Distributed zich aan federaal recht houdt. Ze stellen dat anders de nationale en publieke veiligheid in het geding komt. Of en wanneer de Amerikaanse regering gaat optreden, is niet bekend.

Er wordt een voorbeeld gegeven van de beschikbare bestanden, zoals een 3d-printontwerp voor een pistool en diverse andere wapens. Die worden gepresenteerd als werkende vuurwapens die met materiaal als plastic te printen zijn, waardoor ze niet te detecteren zijn door standaardmetaaldetectors. Volgens de openbaar aanklagers, die afkomstig zijn uit allerlei Amerikaanse staten, is het publiceren van deze ontwerpen in strijd met federale exportwetten. Daarnaast benadrukken ze dat de bestanden kunnen resulteren in functionerende plastic wapens, wat in strijd zou zijn met de federale Undetectable Firearms Act.

Deze zaak speelt al een aantal jaar. De regering van president Obama stelde zich op het standpunt dat het nodig was om 3d-geprinte vuurwapens en de hiervoor benodigde cad-bestanden te reguleren. In 2018 bepaalde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken echter dat de publicatie van de wapenblauwdrukken niet in strijd was met exportrestricties. Daarmee leek de weg vrij voor Cody Wilson, een voorvechter van het recht op wapens en de man achter Defense Distributed, om de bestanden te publiceren.

Rechters hebben daar meer dan eens een stokje voor gestoken, maar eind maart meldde The Wall Street Journal dat Wilson toch was begonnen met de verkoop van ontwerpen op de Defcad-website. Daarbij zou een systeem worden gehanteerd dat de verkoop alleen zou toelaten bij staatsburgers van de VS, al verhindert dat niet dat een Amerikaan de bestanden doorgeeft aan derden die al dan niet in het buitenland wonen. Wilson hanteert een abonnementsmodel, waarbij gebruikers voor vijftig dollar per jaar toegang krijgen tot de beschikbare bestanden. Hij zou de dienst omschrijven als een 'Netflix voor 3d-vuurwapens'.